Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 15 апреля, в Сумах снова будет ветрено.

В течение суток будет облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 6-8 °С выше нуля.