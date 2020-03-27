Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 1-3 °С тепла, днем 6-8 °С выше нуля.
Сумской областной гидрометцентр прогнозирует изменение погоды....
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
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