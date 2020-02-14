Сумчан приглашают поучаствовать в онлайн-забеге Карантин немного затянулся, а так хочется на забег, да еще и получить медальку на финише?

Не беда! Онлайн-забег - это возможность и побегать и медальку получить! Хочешь бежать? Тогда держи последовательность действий: 1. Напиши на страницу Race Project или Виталию Иваху для регистрации; 2. Оплачивай стоимость медали (160 грн); 3. Выбирай дистанцию: 5 км, 10 км, 21 097 м, ты даже получишь электронный стартовый номер участника; 4. Беги, где тебе удобно с 15.04 до 29.04; 5. Делай фото с пробежки, и отправляй вместе со скрином приложения или часов; 6. Получай медаль по почте.