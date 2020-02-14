Сумчан приглашают поучаствовать в онлайн-забеге

Не беда! Онлайн-забег - это возможность и побегать и медальку получить!
Хочешь бежать? Тогда держи последовательность действий:
1. Напиши на страницу Race Project или Виталию Иваху для регистрации;
2. Оплачивай стоимость медали (160 грн);
3. Выбирай дистанцию: 5 км, 10 км, 21 097 м, ты даже получишь электронный стартовый номер участника;
4. Беги, где тебе удобно с 15.04 до 29.04;
5. Делай фото с пробежки, и отправляй вместе со скрином приложения или часов;
6. Получай медаль по почте.
Забег #CharityRunOnline в Сумах закончился....
22 февраля в манеже СумГУ прошел часовой забег для всех желающих....
В рамках чемпионат Украины по легкой атлетике в Сумах прошел забег на 5000 м среди ветеранов АТО....
Сегодня, 15 февраля, сразу после Дня Святого Валентина в Сумах провели забег Love RUN 5K....
15 февраля в Сумах пройдет забег «Love RUN 5K»....