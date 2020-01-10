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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51464

Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан

С 13 апреля Дирекцией «Котельной Северного промузла» АО «Сумское НПО» возобновлена поставка горячей воды для потребителей северной части города Сумы.

Горячая вода в домах горожан и медицинских учреждениях в зоне обслуживания КСПУ будет до окончания карантина. Далее по плану - гидравлические испытания сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

На период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей снабжение горячей воды для потребителей Дирекции КСПУ будет отключено.

Информация о дате отключения горячей воды на период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей будет предоставлена дополнительно, сообщили в мэрии Сум.

Общество Горячая вода КСПУ

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