Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан С 13 апреля Дирекцией «Котельной Северного промузла» АО «Сумское НПО» возобновлена поставка горячей воды для потребителей северной части города Сумы.

Горячая вода в домах горожан и медицинских учреждениях в зоне обслуживания КСПУ будет до окончания карантина. Далее по плану - гидравлические испытания сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

На период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей снабжение горячей воды для потребителей Дирекции КСПУ будет отключено.

Информация о дате отключения горячей воды на период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей будет предоставлена дополнительно, сообщили в мэрии Сум.