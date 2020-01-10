Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан

Горячая вода в домах горожан и медицинских учреждениях в зоне обслуживания КСПУ будет до окончания карантина. Далее по плану - гидравлические испытания сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
На период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей снабжение горячей воды для потребителей Дирекции КСПУ будет отключено.
Информация о дате отключения горячей воды на период выполнения гидравлических испытаний тепловых сетей будет предоставлена дополнительно, сообщили в мэрии Сум.
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