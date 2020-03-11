Губернатор Сумщины перетягивает в Сумы своего бывшего прокурорского зама

13 апреля он подал декларацию кандидата на должность заместителя главы Сумской ОГА В Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Как известно, глава Сумской ОГА Роман Грищенко до назначения на Сумщине работал военным прокурором Харьковского гарнизона. Сергей Банников был его заместителем.
Ездит кандидат в замгуберанторы на Тойота Камри 2011 г.в., принадлежащей жене. За прошлый год заработал 697 тыс. грн. Жена была в декрете. Из денежных активов Сергей Банников декларирует 300 тыс. грн наличности на себя и 60 тыс. на жену. Вместе со своим шефом в 2010 году он получил 10 соток земли в Николаеве. Как и шеф, получил служебную квартиру в Харькове, пишет sumy.today.
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