На Сумщине водители задержали пьяного коллегу, который чуть не спровоцировал ДТП (видео) На автомобильной дороге "Киев-Сумы-Юнаковка" патрульные получили сообщение о том, что граждане задержали пьяного водителя, который создал аварийную обстановку на дороге.

Прибыв на место происшествия заявитель рассказал, что он и еще несколько водителей чуть не съехали в кювет, когда 44-летний водитель легковушки ВАЗ-21093 создал им аварийную обстановку. Выяснилось, что гражданин пошел на обгон автомобиля, который двигался впереди него, не приняв во внимание, что именно в этот момент его уже обгоняла другая машина, которая ехала позади.

Водитель и сам не отрицал этого. Также он не скрывал, что действительно употреблял алкоголь, но заметил, что делал это рано утром. Водитель был настолько уверенным, что результат будет отрицательным, что без всяких проволочек прошел осмотр на месте остановки в присутствии свидетелей. Результат показал оказался положительным - 0, 82 промилле.

Мужчину от управления патрульные отстранили и составили на него два административных материалы:

- ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.