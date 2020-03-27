На Сумщине на пожаре погиб человек

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Ярошовка и Волошновка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 5 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление.
В 7:11 возгорание локализовали, а в 7:43 - полностью ликвидировали. В результате пожара погиб хозяин дома 1952 г.р. Причины возгорания устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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