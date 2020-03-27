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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22333

В Кролевецком районе два новых подозрения на COVID-19: одна пожилая женщина в тяжелом состоянии

О состоянии заболеваемости населения района COVID-19, по состоянию на 14 апреля рассказал в своем видеообращении главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло.

Он отметил, что сейчас в районе 22 подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них 2 человека умерли, пишет Сайт Кролевца.

«Сейчас в инфекционном отделении на лечении находится 9 больных. Все они с пневмониями. У 7 больных подтверждена коронавирусная инфекция, у двух – подозрение, и их анализы направлены в вирусологическую лабораторию в Сумы.

Сегодня в реанимационное отделение поступила женщина, 78 лет, с двусторонней пневмонией, поставили подозрение, будет проведено исследование на коронавирусной инфекцию. Женщина находится в тяжелом состоянии», - отметил главврач.

Общество Коронавирус Кролевецкий район Подозрение на коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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