В Кролевецком районе два новых подозрения на COVID-19: одна пожилая женщина в тяжелом состоянии О состоянии заболеваемости населения района COVID-19, по состоянию на 14 апреля рассказал в своем видеообращении главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло.

Он отметил, что сейчас в районе 22 подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них 2 человека умерли, пишет Сайт Кролевца.

«Сейчас в инфекционном отделении на лечении находится 9 больных. Все они с пневмониями. У 7 больных подтверждена коронавирусная инфекция, у двух – подозрение, и их анализы направлены в вирусологическую лабораторию в Сумы.

Сегодня в реанимационное отделение поступила женщина, 78 лет, с двусторонней пневмонией, поставили подозрение, будет проведено исследование на коронавирусной инфекцию. Женщина находится в тяжелом состоянии», - отметил главврач.