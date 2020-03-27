В Украине увеличили штрафы за сжигание растительности Парламент на внеочередном заседании принял в целом проект закона №2339 относительно усиления ответственности за повреждение объектов растительного мира. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины.

Выжигание сухой растительности и ее остатков порождает много негативных последствий. А именно:

- ухудшение состояния окружающей среды, в частности, загрязнение атмосферного воздуха,

- высокая температура негативно влияет на плодородие почв,

- выжигание растительности и ее остатков нередко является причиной пожаров на соседних земельных участках и в лесах, что, в свою очередь, может привести к повреждению линии электропередач и других объектов.

Ответственность за нарушение правил ужесточается для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия и защитить право граждан на безопасную окружающую среду, а также уменьшить количество пожаров, возникающих из-за этого.

Согласно принятому закону, за сожжение и повреждение огнем лесов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, предусмотрены штрафы, которые увеличили в 18 раз: придется заплатить от 91 800 до 153 000 гривен.

Также в 20 раз повысили штраф за загрязнение или другое изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или другого производства (если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды) - до 30600 - 61200 гривен.

За выжигание растительности на сельхозземлях, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и на газонах в населенных пунктах теперь грозит штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.

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