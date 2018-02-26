Сумчане организовали дуатлон онлайн

Организаторы сумского дуатлона, который из-за карантина перенесли на осень, предлагают с 18.04 10:00 по 26.04 18:00 преодолеть дистанцию 5 км бег + 20 км вело + 2,5км бег самостоятельно.
Для этого вам понадобится:
Присоединится к мероприятию в STRAVA https://www.strava.com/clubs/620796/group_events/691052
Преодолеть дистанцию с помощью устройства в режиме мультиспорт или поочередно в обычном режиме в STRAVA.
Поделиться с скринами пройденной дистанции.
Каждый финишер получит электронный диплом, а также каждый спортсмен, преодолевший дистанцию может получить крутую медаль участника (стоимость медали составляет 200 грн. Отправка «Новой Почтой» за счет организаторов).
Подробности здесь.
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