Сумчане организовали дуатлон онлайн Мы не можем соревноваться бок о бок, но мы можем соревноваться по одиночке.

Организаторы сумского дуатлона, который из-за карантина перенесли на осень, предлагают с 18.04 10:00 по 26.04 18:00 преодолеть дистанцию 5 км бег + 20 км вело + 2,5км бег самостоятельно.

Для этого вам понадобится:

Присоединится к мероприятию в STRAVA https://www.strava.com/clubs/620796/group_events/691052

Преодолеть дистанцию с помощью устройства в режиме мультиспорт или поочередно в обычном режиме в STRAVA.

Поделиться с скринами пройденной дистанции.

Каждый финишер получит электронный диплом, а также каждый спортсмен, преодолевший дистанцию может получить крутую медаль участника (стоимость медали составляет 200 грн. Отправка «Новой Почтой» за счет организаторов).

Подробности здесь.