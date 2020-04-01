В зоне ООС умер военнослужащий из Глухова 13 апреля сердце 55-летнего глуховчанина Алексея Лазаревича остановилось от острой недостаточности. В это время он находился в зоне ООС.

Алексей родился в Глухове, учился в Калиновском техникуме сельского хозяйства. Призван Глуховским военкоматом в 2018 году. Прапорщик Алексей Лазаревич проходил службу в I минометной батареи военной части А 4590 в пос. Новгородском Донецкой области.

15 апреля в Глухове объявлен днем траура.

В этот день будут прощаться с прапорщиком Алексеем Лазаревичем. В знак скорби по умершему будут приспущены государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, пишет Неделя.