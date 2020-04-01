Сумские спасатели показали, как тушили пожар на 13-ом этаже (видео) 14 апреля в 12:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 13-м этаже четырнадцатиэтажного дома по ул. Харьковской в Сумах.

О пожаре сообщили соседи этажом выше, которые почувствовали резкий запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено деревянную балконную раму, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную квартиру и помещения этажом выше.

В 12:56 возгорание локализовали, а в 13:02 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.