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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11670

Сумские спасатели показали, как тушили пожар на 13-ом этаже (видео)

14 апреля в 12:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 13-м этаже четырнадцатиэтажного дома по ул. Харьковской в Сумах.

О пожаре сообщили соседи этажом выше, которые почувствовали резкий запах дыма в квартире. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено деревянную балконную раму, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную квартиру и помещения этажом выше.

В 12:56 возгорание локализовали, а в 13:02 - потратив на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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