В Минздраве не исключают смягчение карантина после 24 апреля, но при условии Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что нужно будет смотреть на динамику распространения COVID-19 через пять-семь дней после Пасхи

Главный санврач Виктор Ляшко допускает, что смягчение карантина в Украине может быть после 24 апреля при условии соблюдения карантина на Пасху. Об этом он заявил в интервью НВ.

Отвечая на вопрос, что должно происходить в Украине, чтобы режим карантина был смягчен, Ляшко сказал: "Мы будем наблюдать за динамикой в странах Европейского союза и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху придерживаться всех условий карантина".

Он считает, что нужно будет смотреть на динамику распространения COVID-19 через пять-семь дней после Пасхи, "когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут придерживаться карантина".

"А после этого будем принимать решение. Если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск. Средний инкубационный период (коронавируса) 14 дней. Но симптомы появляются на пятый-седьмой день", - уточнил Ляшко.