В Сумах на перекрестке авария

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что водитель транспортного средства ГАЗ 3110, двигаясь по улице Харьковской, проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора, после чего допустил столкновение с автомобилем Audi A6, который двигался с проспекта Михаила Лушпы на разрешенный сигнал светофора.
Вследствие ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя ГАЗ 3110 административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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