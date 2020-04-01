В Сумах на перекрестке авария 14 апреля, около 20 часов, на перекрестке улицы Харьковская - проспекта Михаила Лушпы произошло ДТП.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что водитель транспортного средства ГАЗ 3110, двигаясь по улице Харьковской, проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора, после чего допустил столкновение с автомобилем Audi A6, который двигался с проспекта Михаила Лушпы на разрешенный сигнал светофора.

Вследствие ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя ГАЗ 3110 административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.