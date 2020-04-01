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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине добавилось 3 случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

На Сумщине всего 77 случаев, за сутки добавилось 3.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели)

- Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели)

- Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)

- Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел)

- Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели)

- Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)

- Ивано-Франковская область - 356 случаев (18 выздоровели)

- м. Киев - 612 случаев;

- Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 192 случая;

- Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели)

- Луганская обл. - 4 случая;

- Николаевская обл. - 14 случаев;

- Одесская обл. - 70 случаев;

- Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)

- Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели)

- Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели)

- Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел)

- Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели)

- Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел)

- Черниговская обл. - 10 случаев.

На амбулаторном лечении 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Общество Коронавирус

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