Тарас Шелестюк показал свою домашнюю тренировку (видео)

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который живет в Лос-Анджелесе, во время карантина тренируется дома.
В отличие от футболистов, набивавших туалетную бумагу ногами, сумской боксер-профессионал предложил коллегам и все желающим делать это руками в перчатках... 1
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач договорился о бое с другим украинским боксером Иваном Проданом....
Сейчас кататься на велосипеде одно удовольствие, - написал сумской боксер-профессионал в Фейсбуке....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) заявил о намерении подать в суд на своего промоутера....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил перейти в другую весовую категорию....