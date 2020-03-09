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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тарас Шелестюк показал свою домашнюю тренировку (видео)

Новое видео тренировки на YouTube-канале сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка.

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк, который живет в Лос-Анджелесе, во время карантина тренируется дома.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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