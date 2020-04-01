В Кролевце добавились два случая инфицирования COVID-19 Об этом сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра.

По его информации, на сегодня, 15 апреля, в Кролевецком районе уже 24 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них 18 (2 новых) в Кролевце. За сутки вирус обнаружили у женщины и мужчины среднего возраста (19-65 лет). Оба находятся на самоизоляции. Это семейный очаг.