В Кролевце добавились два случая инфицирования COVID-19

По его информации, на сегодня, 15 апреля, в Кролевецком районе уже 24 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них 18 (2 новых) в Кролевце. За сутки вирус обнаружили у женщины и мужчины среднего возраста (19-65 лет). Оба находятся на самоизоляции. Это семейный очаг.
По сообщению главного врача КНП «Тростянецкий центр первичной медицинской помощи Светланы Лободы, ситуация с заболеваемостью коронавирус в Тростянецкой громаде не...
Сегодня, 15 апреля, Сумской областной лабораторный центр сообщает о 8 случаях коронавируса в городе Сумы....
Министерство здравоохранения сообщает, в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19....
О состоянии заболеваемости населения района COVID-19, по состоянию на 14 апреля рассказал в своем видеообращении главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ»...
Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего...