Архієпископ Мефодій просить сумчан поставитись із розумінням до карантинних заходів

Зокрема, Високопреосвященніший нагадав сумчанам про необхідність дотримання рішень та рекомендацій Священного Синоду ПЦУ, Міністерства охорони здоров’я та виконавчого комітету. Згідно з рішенням останнього від 13 квітня № 195 святкові та поминальні богослужіння 14–21 квітня та 26–28 квітня проводитимуться без участі парафіян. Записки з проханням про молитви та поминання померлих віряни можуть передавати до храму або через джерела, що зазначені на офіційному сайті єпархії.

Окрім цього, у ніч з 18 на 19 квітня передбачено онлайн-трансляції богослужінь з головного Золотоверхого собору Свято-Михайлівського монастиря, що у Києві, службу якого очолить Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та в Сумах зі Свято-Воскресенського кафедрального собору, де богослужіння проведе безпосередньо владика Мефодій.

Разом із тим вже є домовленість про освячення пасок безпосередньо на місцях їх виробництва – на хлібозаводі, у приватних виробників та крамницях. Також індивідуально здійснюватиметься освячення продуктів за запрошенням громадян за місцем їх проживання в приватному секторі. Втім сумчани можуть і самостійно освятити власноруч випечу паску, будь-якою свяченою водою, яка є вдома, наголосив архієпископ.

«Перш за все, я прошу всіх вірян поставитись із розумінням до карантинних заходів, введених на території Сумської міської ОТГ, надто під час Великодня. Адже це вкрай важливо для життя та здоров’я. Міська влада та священнослужителі докладають усіх зусиль зі свого боку, щоб кожен зміг відзначити Воскресіння Христове безпечно, зважаючи на обставини, пов’язані із коронавірусною інфекцією. Тож утримайтесь від відвідин масових заходів, потерпіть, бо Господь терпів і привів нас до воскресіння, спасіння і вічного життя. Бережіть один одного, допомагайте, любіть та моліться, так ми скоріше перейдем цю пандемію», – підкреслив архієпископ.

Підсумовуючи, Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій зауважив, що Великий піст Сумська міська громада провела на достойному рівні. Порушень карантину не було. Разом із тим кожен зміг поодинці провести постові богослужіння, причаститись та посповідатись.