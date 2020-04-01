В центре Сум произошла авария с участием 4 автомобилей Событие произошло 15 апреля, около 9 часов.

Патрульные установили, что 27-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Nubira, не придерживался безопасной скорости и дистанции, после чего допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-21114, которое находилось впереди. После этого произошла цепная реакция - ВАЗ-21114 наехал на автомобиль ВАЗ-21104, который в свою очередь наехал на ЗАЗ-Daewoo.

Вследствие ДТП все автомобили получили механические повреждения.

Патрульные полицейские составили на водителя Chevrolet Nubira административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.