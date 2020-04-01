В Україні запустили чат-бот з інструкціями щодо COVID-19

За допомогою цього каналу лікарі, водії швидкої допомоги, пацієнти та представники органів місцевого самоврядування 24 години на добу зможуть отримувати відповіді на найбільш важливі питання щодо коронавірусу. Чат-бот в режимі реального часу надає інструкції щодо попередження, діагностування та лікування COVID-19. Інформація буде постійно оновлюватися і доповнюватися додатковими інструкціями.
Щоб скористатися чат-ботом Національної служби здоров’я України, потрібно перейти за цим посиланням або відсканувати QR-код. Для початку діалогу в каналі необхідно відправити повідомлення із словом «Коронавірус».
«Національна служба здоров’я працює в інтересах кожного громадянина України. Сьогодні, у період пандемії, ми прагнемо бути ближче до кожної людини, яка потребує інформації, роз’яснень та алгоритмів дій. І ми сподіваємося, що наш канал у Viber стане зручним і оперативним джерелом отримання такої інформації. Тим більше, коли ситуація довкола змінюється так швидко і від достовірної та вчасної інформації так багато залежить», - зазначила Тетяна БОЙКО, директор департаменту комунікацій НСЗУ.
Довідково. Чат-бот у Viber був налаштований у співробітництві з компанією Infobip, яка надала свою комунікаційну платформу. Спеціалісти компанії також допомогли налаштувати чат-бота. Компанія Rakuten Viber забезпечила доступ до каналу та можливість передачі повідомлень. Чат-бот запущений у співпраці з БФ «100% життя».
За матеріалами НСЗУ: https://nszu.gov.ua/novini/chat-bot-z-instrukciyami-shchodo-covid-19-226