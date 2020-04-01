В Україні запустили чат-бот з інструкціями щодо COVID-19 Національна служба здоров’я України у співпраці з компаніями Infobip та Rakuten Viber запустила чат-бот з інструкціями щодо COVID-19 для лікарів, швидкої допомоги, місцевої влади та пацієнтів.

За допомогою цього каналу лікарі, водії швидкої допомоги, пацієнти та представники органів місцевого самоврядування 24 години на добу зможуть отримувати відповіді на найбільш важливі питання щодо коронавірусу. Чат-бот в режимі реального часу надає інструкції щодо попередження, діагностування та лікування COVID-19. Інформація буде постійно оновлюватися і доповнюватися додатковими інструкціями.

Щоб скористатися чат-ботом Національної служби здоров’я України, потрібно перейти за цим посиланням або відсканувати QR-код. Для початку діалогу в каналі необхідно відправити повідомлення із словом «Коронавірус».

«Національна служба здоров’я працює в інтересах кожного громадянина України. Сьогодні, у період пандемії, ми прагнемо бути ближче до кожної людини, яка потребує інформації, роз’яснень та алгоритмів дій. І ми сподіваємося, що наш канал у Viber стане зручним і оперативним джерелом отримання такої інформації. Тим більше, коли ситуація довкола змінюється так швидко і від достовірної та вчасної інформації так багато залежить», - зазначила Тетяна БОЙКО, директор департаменту комунікацій НСЗУ.

Довідково. Чат-бот у Viber був налаштований у співробітництві з компанією Infobip, яка надала свою комунікаційну платформу. Спеціалісти компанії також допомогли налаштувати чат-бота. Компанія Rakuten Viber забезпечила доступ до каналу та можливість передачі повідомлень. Чат-бот запущений у співпраці з БФ «100% життя».

За матеріалами НСЗУ: https://nszu.gov.ua/novini/chat-bot-z-instrukciyami-shchodo-covid-19-226