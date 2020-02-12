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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31355

В Сумы приехала директор Северного межрегионального департамента НСЗУ

Во время рабочего визита в Сумы директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина встретилась с главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко.

Обсуждали особенности финансирования медицинских учреждений в условиях медицинской реформы и во время эпидемии Covid-19. В частности, особое внимание сосредоточили на сохранении количества медработников, а также на особенностях оплаты труда медперсонала при коронавирусной инфекции.

Сегодня запланировано проведение видеоселекторного совещания представителей облгосадминистрации и облсовета с представителями советов и руководителями учреждений здравоохранения Сумщины с участием директора Северного межрегионального департамента НСЗУ.

Справка

16 октября 2019 года Национальная служба здоровья Украины открыла работу Северного межрегионального департамента. Офис департамента расположен в Харькове. Департамент занимается работой аптечных и медицинских учреждений, которые уже заключили и будут заключать договоры с НСЗУ в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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