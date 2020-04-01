У двух жителей Тростянетчины взяли повторные анализы на коронавирус

У двух жителей села Вишневое, у которых диагностирован COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, у них повторно взяты анализы и направлены на лабораторное исследование. Результаты ожидаются.
У трех граждан, вернувшихся в Тростянец из Польши, подозревают коронавирус. Все они проживают в одном доме и находятся на самоизоляции. Образцы биологического материала от этих людей направлены на исследования ПЦР. Результаты поступят на днях.
Кроме того, на самоизоляции в Тростянецкой общине находится 29 человек, которые вернулись из-за границы. Контроль за соблюдением гражданами самоизоляции осуществляют работники полиции совместно с работниками санитарной службы.
Об этом шла речь на очередном совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра....
Сегодня, 15 апреля, Сумской областной лабораторный центр сообщает о 8 случаях коронавируса в городе Сумы....
Министерство здравоохранения сообщает, в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19....
О состоянии заболеваемости населения района COVID-19, по состоянию на 14 апреля рассказал в своем видеообращении главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ»...
Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего...