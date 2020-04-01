У двух жителей Тростянетчины взяли повторные анализы на коронавирус По сообщению главного врача КНП «Тростянецкий центр первичной медицинской помощи Светланы Лободы, ситуация с заболеваемостью коронавирус в Тростянецкой громаде не ухудшается.

У двух жителей села Вишневое, у которых диагностирован COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, у них повторно взяты анализы и направлены на лабораторное исследование. Результаты ожидаются.

У трех граждан, вернувшихся в Тростянец из Польши, подозревают коронавирус. Все они проживают в одном доме и находятся на самоизоляции. Образцы биологического материала от этих людей направлены на исследования ПЦР. Результаты поступят на днях.

Кроме того, на самоизоляции в Тростянецкой общине находится 29 человек, которые вернулись из-за границы. Контроль за соблюдением гражданами самоизоляции осуществляют работники полиции совместно с работниками санитарной службы.

Об этом шла речь на очередном совместном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.