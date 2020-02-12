Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58257

В Конотопе будут судить наркодилера

На скамье подсудимых оказался конотопчанин, который наладил схему получения и реализации наркотических средств.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, который наладил схему получения и реализации наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый является наркозависимым лицом и находится на лечении в одном из киевских медицинских центров, где получил рецепт врача на приобретение наркотического средства метадон. Однако через некоторое время мужчина обратился в другое учреждение, при этом скрыл информацию о своем пребывании на лечении в медицинском центре, поэтому снова получил специальный рецепт на наркотические лекарственные средства.

Получив в аптеке 40 таблеток наркотического средства метадон, он приехал в г. Конотоп, где реализовывал их наркозависимым лицам. В частности 19 февраля 2020 года непосредственно во время очередной продажи 4 таблеток наркоделец был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, мужчина проживает в г. Конотоп, до этого он уже был 3 раза судим за незаконный оборот наркотических средств.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта с целью сбыта и сбыт наркотического вещества, совершенное повторно) УК Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер

По тематике

В Сумах задержали трех крупных наркодилеров
09.04.2020 15:24

В Сумах задержали трех крупных наркодилеров

По результатам спецоперации прокуратурой Сумской области совместно с работниками Управления противодействия наркопреступности и детективами Следственного управления Нацполиции при силовой поддержке...

12.03.2020 14:32

В Конотопе задержали наркодилера

Конотопские следователи объявили подозрение в сбыте наркотиков жителю райцентра....

На Сумщине будут судить четырех наркоторговцев
05.03.2020 10:25

На Сумщине будут судить четырех наркоторговцев

На Сумщине будут судить четырех участников преступной группы, которые всего за месяц реализовали наркотиков почти 1 млн грн....

На Сумщине задержали наркодилера
04.03.2020 12:15

На Сумщине задержали наркодилера

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ....

В Кролевце задержали наркодилера
12.02.2020 11:12

В Кролевце задержали наркодилера

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 32-летнему жителю г. Кролевец, который реализовывал заинтересованным лицам наркотики, сообщает пресс-служба прокуратуры...

view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
Вчера 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Вчера 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.