В Конотопе будут судить наркодилера На скамье подсудимых оказался конотопчанин, который наладил схему получения и реализации наркотических средств.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего мужчины, который наладил схему получения и реализации наркотических средств.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый является наркозависимым лицом и находится на лечении в одном из киевских медицинских центров, где получил рецепт врача на приобретение наркотического средства метадон. Однако через некоторое время мужчина обратился в другое учреждение, при этом скрыл информацию о своем пребывании на лечении в медицинском центре, поэтому снова получил специальный рецепт на наркотические лекарственные средства.

Получив в аптеке 40 таблеток наркотического средства метадон, он приехал в г. Конотоп, где реализовывал их наркозависимым лицам. В частности 19 февраля 2020 года непосредственно во время очередной продажи 4 таблеток наркоделец был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, мужчина проживает в г. Конотоп, до этого он уже был 3 раза судим за незаконный оборот наркотических средств.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта с целью сбыта и сбыт наркотического вещества, совершенное повторно) УК Украины. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Приговор он ждет в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.