Новая сумчанка с коронавирусом приехала из России Об этом сегодня, 15 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, новый случай инфицирования COVID-19 в Сумах у женщины, которая приехала из России. Ее самочувствие нормальное, она находится на самоизоляции.