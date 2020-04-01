В Сумах взяли под стражу дачника, подозреваемого в убийстве, но могут выпустить под залог По ходатайству Сумской местной прокуратуры решением суда 45-летнему подозреваемому в убийстве своего знакомого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем суд определил залог в размере 168 тыс. грн. Речь идет о событии, которое произошло 11 апреля 2020 года в Сумском районе на территории садоводческого товарищества. В тот день хозяин дачи пригласил своего знакомого, чтобы тот помог ему разобрать старый кирпичный дом. За работу обещал заплатить деньги. В течение дня они вместе работали, после чего изрядно выпили. Когда помощник попросил хозяина рассчитаться, тот отказал, мотивируя тем, что он обещал заплатить за значительно больший объем работ.

«По словам подозреваемого, отказ разозлил потерпевшего, и он напал на него с ножом. Хозяин дома схватил лопату и несколько раз ударил помощника. В полицию мужчина обратился только утром. Рассказал, что 41-летний пострадавший накануне упал с крыши дачного дома, и, очевидно, умер из-за полученных в результате несчастного случая телесные повреждения. Однако затем изменил свои показания. Согласно заключению медиков пострадавшему нанесен около 30 ударов, которые привели к его смерти», - рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.