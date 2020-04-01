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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02290

Служба судебной охраны взяла под охрану Сумской апелляционный суд

Сегодня, 15 апреля, помещения Сумского апелляционного суда поступило под круглосуточную охрану сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области.

Служба будет охранять помещения учреждения, поддерживать общественный порядок в суде, приостанавливать проявления неуважения к суду, обеспечивать личную безопасность судей и участников судебного процесса.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» сотрудники Службы судебной охраны для осуществления возложенных на них полномочий имеют право:

- требовать от лиц, входящих в помещения суда, предъявления документа, удостоверяющего личность;

- при наличии обоснованных оснований считать, что пребывание лица в помещении суда создает угрозу безопасности судей, работников аппарата суда, нарушение общественного порядка, ограничивать допуск таких лиц в помещения суда;

- осуществлять поверхностную проверку лиц, входящих в помещения суда, путем их визуального осмотра и осмотра их вещей, проведения по поверхности одежды лиц специальным прибором или средством;

- задерживать лиц, незаконно проникших или пытающихся незаконно проникнуть в помещения суда, проверять у них документы, удостоверяющие личность, осуществлять в установленном законом порядке личный досмотр задержанных и досмотр их вещей, передавать правоохранительным органам;

- не допускать граждан в отдельные помещения суда, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их, временно ограничивать фактическое обладание вещью, если это необходимо для обеспечения общественного порядка в суде, обеспечение личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, безопасности участников процесса;

- применять оружие, меры физического воздействия и специальные средства в порядке и случаях, определенных законами Украины «О Национальной полиции» и «Об охранной деятельности».

- принимать меры с целью предотвращения противоправных посягательств на судей, членов их семей, работников суда, умышленном повреждение или уничтожение имущества суда;

- применять технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи.

Право Служба судебной охраны

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