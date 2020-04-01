Ночью в Сумах обокрали мясной магазин (видео) Камера наблюдения зафиксировали кражу в продуктовом магазине «Александровского мясокомбината» в Сумах.

Злоумышленники ночью, взломав замки, проникли в магазин и вынесли кассу. Это уже второй за неделю случай. От воров пострадали магазины по адресам пр. Курский, 115 и ул. Ахтырская, 10, пишет 0542.ua.