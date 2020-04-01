На Сумщине полиция нашла воровку за полчаса Правоохранителям понадобилось буквально полчаса, чтобы не только установить личность воровки, но и разыскать ее по месту жительства.

Как установили оперативники, соблазнилась 58-летняя гражданка на чужой кошелек, забытый на витрине магазина. Владелица кошелька, 47-летняя жительница Лебединского района, выбирая товар в магазине самообслуживания, по невнимательности забыла свою вещь на полочке с товарами, а когда вернулась - портмоне уже не было.

Сначала она обратилась к продавцам магазина в надежде, что кто-то из покупателей, найдя кошелек, передал его на хранение администрации. Однако к работникам маркета никто по этому поводу не подходил. Поэтому женщина обратилась за помощью к работникам полиции.

Оперативники уголовного розыска, прибывшие на место происшествия, просмотрели записи камер видеонаблюдения из торгового зала. И на одной из них увидели женщину, которая забирала чужой кошелек.

«Опросив работников магазина, свидетелей и местных жителей, правоохранители установили личность вероятного воровки, - комментирует ситуацию Виталий Ткаченко, начальник Лебединского отделение полиции. - Гражданку нашли дома и опросили. Сначала она категорически, и даже агрессивно, отрицала факт кражи. Однако под давлением очевидных доказательств ей пришлось признать свою причастность к преступлению».

Сама женщина говорит, что, увидев чужой кошелек, сначала проверила, сколько там денег. И быстренько собрала в корзину дополнительных продуктов питания. Следовательно, из 750 найденных гривен она оплатила свою покупку, а остальные 250 гривен и паспорт владелицы кошелька у нее изъяли оперативники.

Следователи полиции квалифицировали действия жительницы райцентра как кражу, и открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины. И теперь ей не только придется вернуть похищенные деньги, но и предстать перед судом, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.