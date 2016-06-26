На Житомирщине нашли останки солдата с Сумщины

В конце марта в Пулинском районе Житомирской области поисковики нашли останки солдат Красной армии. Удалось установить имя одного из них - cолдат Григорий Бойко, родом из Сумской области. Его данные являются на мемориальной плите братской могилы близ села, где нашли останки.
Об этом 14 апреля сообщили на странице Историко-патриотического объединения «Поиск» в Фейсбуке.
«28 марта во время полевых поисковых работ в Пулинском районе Житомирской области в одной яме были обнаружены останки 3-х военнослужащих Красной армии и 1 личный опознавательный знак (т.н. медальон). Установить, кому именно принадлежит медальон невозможно, так как останки очень плохо сохранились.
Однако с помощью нашей команды экспертов удалось установить имя одного из воинов, указанное в медальоне. Им оказался: Бойко Григорий Иванович 1920 г.р., украинец, уроженец Сумской области. В адресе семьи указано Сумская область, город Ахтырка, 10 сотня, улица Молотова, передать Бабичу Михаилу. Начинаем поиск родных солдата. Сумская область, город Ахтырка - помогаем! Интересным фактом является то, что анкетные данные красноармейца Бойко Г.И. набиты на мемориальной плите братской могилы в селе, у которого его нашли. Это уже не первый случай. Подобная ситуация имела место в 2017 году, когда наша поисковая группа нашла останки солдата с медальоном, по которому было установлено, что это Атаев К.», - написали поисковики.
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