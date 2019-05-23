На Сумщине расследуют факт нахождения в нетрезвом состоянии на работе начальника райотделения полиции В состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте, вероятно, находился начальник Великописаревского отделения полиции.

Об этом рассказал руководитель Кириковского объединения участников, ветеранов и инвалидов АТО Бронислав Садовничий. В полиции информацию подтвердили. Представитель управления сказал: начали служебное расследование.

«Сотрудниками кадрового обеспечения Главного управления Нацполиции в Сумской области был выявлен факт нарушения служебной дисциплины руководителем одного из отделов полиции области. По данному факту проводится служебное расследование, по окончании которого будет дана принципиальная оценка действиям вышеуказанного руководителя, он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если это все подтвердится, то будет принято соответствующее решение, в соответствии с действующим законодательством - выговор, строгий выговор, неполное служебное, и самое суровое - это увольнення из органов внутренних дел», - рассказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

Речь идет о Сергее Несмашном, который возглавляет Великописаревское отделение полиции Ахтырского отдела. Сам она комментировать отказался, пока идет служебное расследование, пишет UA:СУМИ.