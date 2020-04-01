В Сумах оштрафовали на 17 тысяч продавщицу цветов ФЛП привлечена к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности женщину, которая будучи ФЛП по розничной торговле, не прекратила работу киоска по продаже цветов во время карантина, и наложил на нее штраф в сумме 17000 грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно протоколу, 24 марта женщина будучи ФЛП по розничной торговле цветами, семенами, удобрениями, не прекратила работу киоска по продаже цветов, находится в ТРЦ «Европорт».

Согласно исследованных в судебном заседании доказательств, свидетель в своих письменных объяснениях (оснований для недоверия которым не были приведены) подтвердил, что в приведенном в протоколе месте ему были проданы цветы, а сама женщина не возражала, что это было именно ее торговое место.

Суд не счел основанием для прекращения производства по делу и то обстоятельство, что 25 марта Постановлением КМУ за № 239 были внесены изменения, которыми разрешено осуществлять торговлю продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, учитывая, что гражданка имеет право осуществления торговли, в том числе растениями, семенами, удобрениями и кормами, поскольку ей не инкриминируемое в нарушение продажу какого-либо товара из разрешенного Постановлением КМУ № 239 перечня, а разрешения на продажу цветов это решение не содержит.

Таким образом, факт совершения правонарушения является доказанным, а ее действия суд квалифицирует по ст. 44-3 КУоАП.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, пишет sud.ua.