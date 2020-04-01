В Кролевце сгорела пилорама Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства пожара в Кролевце.

В Кролевце о том, что загорелось помещение пилорамы, в полицию в 11 утра сообщил местный житель, живущий неподалеку.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции и ГСЧС. Пожар быстро локализовали, а вскоре и ликвидировали. Полицейские, осмотрев место происшествия, предположили, что возгорание, скорее всего, произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Однако окончательно причину установит экспертное исследование.

По данному факту полицейские проводят соответствующие проверки, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.