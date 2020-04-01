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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06202

На Сумщине задержали женщину, которая незаконно продавала наркотические лекарственные средства

Спецоперацию по разоблачению наркодилерши провели оперативники и следователи Шосткинского отдела полиции.

Во время комплексных оперативных мероприятий, нацеленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в поле зрения сотрудников криминальной полиции Шостки попала 40-летняя местная жительница. Последняя занималась реализацией метадона. Одна таблетка наркотического лекарственного средства стоила у нее 50 гривен.

«Наши сотрудники несколько недель документировали преступную деятельность женщины, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Задержали фигурантку сразу после сбыта очередной партии наркотиков. В ее квартире были найдены и изъяты средства, которые она получила от реализации своего незаконного товара. По ее словам, таким образом она зарабатывала на жизнь».

Сейчас в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, женщина задержана. В отношении нее в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают устанавливать круг ее покупателей и каналы поступления наркотиков, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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