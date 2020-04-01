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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12203

В Сумах полиция задержала столичного наркозакладчика

Злоумышленник приехал в Сумы из Киева, чтобы заработать денег, делая «закладки» наркотических и психотропных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, работники Сумского отдела полиции обнаружили «закладчика». Как установили правоохранители, 19-летний киевлянин, в Интернете найдя объявление о том, что для распространения «Альфа-соли» и марихуаны в Сумах нужен человек, согласился работать. С этой целью пять дней назад приехал в Сумы, арендовал жилье и начал делать «закладки» в различных потайных местах на улицах, возле домов, в парках и скверах, сообщая об этом наркозависимых потребителей с помощью современных средств коммуникации. За каждую сделанную «закладку» получал от своих анонимных работодателей вознаграждение в размере 65-70 гривен.

Во время задержания злоумышленника и проведении досмотра личных вещей, работники полиции обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых зип-пакетов с психотропным веществом, внешне похожей на «Альфа-соль», общим весом 6 грамм, 10 зип-пакетов с марихуаной, общим весом 10 грамм, мобильный телефон и несколько сим-карт. Изъятые полицией вещества направлены на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Вчера же в Сумах, в центральном городском парке имени Кожедуба, полицейские задержали 28-летнего мужчину, у которого во время проведения поверхностного осмотра обнаружили сверток с веществом, внешне похожей на «Альфа-соль». Вещество правоохранители изъяли и направили на экспертизу, и открыли уголовное производство по статье 309 Уголовного кодекса Украины за хранение наркотических и психотропных веществ, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики

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