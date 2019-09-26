Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02164

У Сумах для організацій громадянського суспільства проведуть антикризовий вебінар

Лідерів організацій громадянського суспільства запрошують на антикризовий вебінар тема якого – допомога місцевій владі у подоланні негативних наслідків пандемії.

Ресурсний центр ГУРТ запрошує лідерів і менеджерів організацій громадянського суспільства на другий безплатний антикризовий вебінар під назвою «Як ОГС можуть допомогти місцевій владі у подоланні негативних наслідків пандемії?».

Головним спікером вебінару буде експерт шведсько-українського проєкту SKL International «Підтримка децентралізації в Україні» Айдер СЕЇТОСМАНОВ.

Учасники обговорять, яку роль організації громадянського суспільства можуть виконувати у подоланні негативного впливу пандемії та визначать ефективні способи комунікації влади та громадянського суспільства. Під час вебінару, також будуть напрацьовані рекомендації щодо того, як ОГС залучати населення у час фізичного дистанціювання.

Вебінар відбудеться у четвер, 16 квітня, о 18:00.

Зареєструватися до участі можна за цим посиланням.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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