У Сумах для організацій громадянського суспільства проведуть антикризовий вебінар

Ресурсний центр ГУРТ запрошує лідерів і менеджерів організацій громадянського суспільства на другий безплатний антикризовий вебінар під назвою «Як ОГС можуть допомогти місцевій владі у подоланні негативних наслідків пандемії?».

Головним спікером вебінару буде експерт шведсько-українського проєкту SKL International «Підтримка децентралізації в Україні» Айдер СЕЇТОСМАНОВ.

Учасники обговорять, яку роль організації громадянського суспільства можуть виконувати у подоланні негативного впливу пандемії та визначать ефективні способи комунікації влади та громадянського суспільства. Під час вебінару, також будуть напрацьовані рекомендації щодо того, як ОГС залучати населення у час фізичного дистанціювання.

Вебінар відбудеться у четвер, 16 квітня, о 18:00.

Зареєструватися до участі можна за цим посиланням.