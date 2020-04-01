На Сумщине сообщено о подозрении организаторам незаконной переправки нелегала на территорию РФ Прокуратурой Сумской области 14 апреля сообщено о подозрении двум мужчинам, которые по предварительному сговору пытались переправить через государственную границу Украины россиянина (ч. 2 ст. 15 / ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, житель Великописаревского района за денежное вознаграждение согласился организовать переправку на территорию Российской Федерации иностранца вне установленного пункта пропуска. К выполнению задания он привлек своего односельчанина. Непосредственно во время совершения преступления их обоих, а также россиянина, задержали сотрудники УСБУ в Сумской области и военнослужащие Сумского пограничного отряда. В настоящее время в отношении организатора преступной схемы переправки через границу нелегала решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, подозреваемые планировали переместить на территорию Российской Федерации в нарушение установленного порядка прибор к военной технике, который сейчас передан соответствующим специалистам для исследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.