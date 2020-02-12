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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02305

НСЗУ провела выездную консультацию по решению проблемных вопросов процесса контрактирования медучреждений Сумщины

Директор Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Виктория Милютина во время видеоселекторного совещания обсудила с руководителями учреждений здравоохранения Сумской области, главами райгосадминистраций и представителями органов местного самоуправления ход внедрения в 2020 году Программы медицинских гарантий, в частности, готовности специализированных медицинских учреждений Сумщины к контрактированию с НСЗУ и работы по новым правилам.

Представители НСЗУ еще раз рассказали участникам совещания, что необходимо сделать для того, чтобы сотрудничество НСЗУ с учреждениями здравоохранения была результативной.

Виктория Милютина отметила, что трансформация финансирования системы здравоохранения продолжается и она необратима. Также она обратила внимание на то, что местные власти должны способствовать формированию способной сети учреждений здравоохранения. Именно совместными усилиями необходимо сделать больницы эффективными и комфортными и для пациентов, и для медиков.

В ходе видеоселекторного совещания был также рассмотрен вопрос о новой модели оплаты услуг в рамках Программы медицинских гарантий, кадрового обеспечения больниц, их готовности работы по новым правилам.

Напомним, чтобы получать средства от Национальной службы здоровья Украины, медицинские учреждения области должны были подписать договор с НСЗУ. А до этого больницы уже должны быть автономизированными, компьютеризированными и подключенными к ЕСОЗ. В 2020 году, согласно Закону Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», в Программу медицинских гарантий вошли такие виды помощи, как первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, медицинская реабилитация и паллиативная помощь. Требования к оказанию услуг, которые будут предоставляться по Программе медицинских гарантий, были сгруппированы в пакеты медицинских услуг и доведены до сведения медучреждений, которые изъявили желание заключить договор с НСЗУ, пишет сайт ОГА.

Общество НСЗУ

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