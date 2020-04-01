На Сумщине полицейские вернули домой заблудившуюся бабушку За помощью в поисках пенсионерки в полицию обратилась ее 24-летняя внучка. Женщина рассказала: вчера около шести вечера бабушка ушла из дома и исчезла.

Зная, что 84-летняя старушка страдает расстройствами памяти, родственники почти всю ночь разыскивали ее самостоятельно, однако их попытки были тщетными. Следовательно, они вынуждены были обратиться за помощью к правоохранителям.

На поиски женщины был ориентирован весь личный состав Кролевецкого отделения полиции. Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, прочесывая улицы города, заметили на одной из них разыскиваемой бабушку. Оказывается, все это время она искала церковь. Остается только догадываться, какое расстояние преодолела бабушка за эти 16 часов блужданий, большинство из которых пришлись именно на ночную непогоду. Тем не менее, состояние здоровья женщины, учитывая ее возраст, на тот момент было удовлетворительным. Правоохранители пригласили пенсионерку в салон служебного автомобиля, и уже через полчаса после начала поисков старушка была доставлена в круг семьи.

Родственники искренне поблагодарили полицейским за оперативность и возвращения домой пожилой «путешественницы», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.