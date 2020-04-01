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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28653

В Сумах снова хотят поменять тарифы на вывоз мусора

На сайте Сумской мэрии опубликован проект решения «Об обеспечении жителей города услугами по обращению с бытовыми отходами, образующимися на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

В нем говорится, что исполком заключает временные договоры с перевозчиками ТБО ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» с 1 мая до введения в действие результатов соответствующего проведенного конкурса по определению исполнителей по обращению с бытовыми отходами, который перенесли на конец мая.

Также в проекте решения говорится, что до 1 мая оба перевозчика мусора должны предоставить в департамент инфраструктуры города расчеты тарифа в соответствии с определенной территории обслуживания.

Возможно, решение примут на следующем заседании исполкома, которое планируется на вторник, 21 апреля.

Напомним: за последние 6 лет тарифы на вывоз мусора выросли более, чем в 7 раз.

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