Конотопчанину за жестокое убийство дали пожизненное К пожизненному лишению свободы приговорен конотопчанин, который убил своего товарища с особой жестокостью за непристойное предложение.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 31-летнего конотопчанина, который с особой жестокостью лишил жизни своего товарища.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что 18 июля 2018 года в одном из жилых домов г. Конотоп двое товарищей устроили застолье. Будучи уже изрядно навеселе, хозяин квартиры сделал гостю непристойное предложение интимного характера, которое того настолько разозлило, что он нанес товарищу около 60 ударов сначала ногами и руками, а потом еще и ножом. Всего избиение продолжалось около 2-х часов.

От полученных травм 41-летний хозяин квартиры умер на месте. Когда его товарищ понял, что натворил, босиком в окровавленной одежде выбежал из квартиры, прихватив с собой серебряную цепочку с крестиком, которая была на пострадавшем. Уже через несколько часов мужчину, который до этого уже был неоднократно судим за кражи и хулиганство задержали сотрудники полиции.

Как сообщила прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк, по приговору Конотопского горрайонного суда от 15 апреля 2020 года обвиняемый признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.