Сумчанин из Германии рассказал, как переживает карантин (видео)

Здесь, в городе Мюнхен, живет сумчанин Геннадий Миропольский. Он согласился рассказать и показать нам, как переживают карантин в Германии. Все детали - из первых уст.
Сумчанин Андрей Букин написал в Фейсбуке открытое обращение к мэру Сум Александру Лысенко....
Как сообщил во время брифинга в облгосадминистрации заместитель директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Михаил Мацюк, в связи с...
В Тростянце прошло заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС....
Постановление главного санитарного врача Украины «О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли» от 30 марта 2020 года с сегодняшнего...
Кролевецкий горсовет в Фейсбуке проводит опрос по поводу карантина на 18-20 апреля....