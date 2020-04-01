Сумчанин из Германии рассказал, как переживает карантин (видео) Спецпроект UA:СУМИ #НУЩОТАМ посетил Германию.

Здесь, в городе Мюнхен, живет сумчанин Геннадий Миропольский. Он согласился рассказать и показать нам, как переживают карантин в Германии. Все детали - из первых уст.