Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом

Об этом Вадим Новинский сам написал в Фейсбуке.
Он сообщил, что он не ощущает симптомов заболевания, в частности температура тела составляет 36,8 градуса, а компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.
По его словам, тестирование он прошел в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения о проверке контактов людей, у которых выявлен коронавирус.
Врачи посоветовали ему несколько дней провести в стационаре под их наблюдением и он будет соблюдать их рекомендации.
Новинский призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, пройти тщательное тестирование.
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