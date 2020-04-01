Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом У депутата Верховной Рады Вадима Новинского выявлен коронавирус.

Об этом Вадим Новинский сам написал в Фейсбуке.

Он сообщил, что он не ощущает симптомов заболевания, в частности температура тела составляет 36,8 градуса, а компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.

По его словам, тестирование он прошел в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения о проверке контактов людей, у которых выявлен коронавирус.

Врачи посоветовали ему несколько дней провести в стационаре под их наблюдением и он будет соблюдать их рекомендации.

Новинский призвал всех, кто контактировал с ним в последнее время, пройти тщательное тестирование.