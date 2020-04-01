Сумской активист призвал мэра Сум закрыть все церкви города на карантин

"ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Я, Букін Андрій – громадський діяч, волонтер, ветеран, звертаюся до міського голови Сум. Olexandr Lisenko скільки ще часу в місті буде працювати московська церква, наражаючи на небезпеку не тільки своїх? обдурених, прихожан, а і переважну більшість сумчан. Московська церква неодноразово демонструвала свою антиукраїнську позицію, підтримуючи бойовиків на сході, переховуючи терористів в своїх храмах, освячуючи зброю окупантів, що борються проти нашої країни.

З поширенням пандемії COVID-19 були введені жорсткі санкції за порушення карантину, але до сьогодні ми бачимо як московські церкви продовжують свою роботу. Вони потайки причащають людей, закликають ігнорувати карантин, наражати себе на небезпеку, приходячи до храмів. У цей час їх «центральний офіс» у Москві опублікував відкрите звернення до своїх прихожан з чіткою забороною відвідування храмів. Та це не стосується України, адже їхня мета – ліквідація українського населення, і це стає очевидним.

Як мешканець міста Суми та активна людина, я звертаюся до влади. Чому ви не робите нічого для того аби закрити храми на карантин? Можливо, вам потрібно взяти приклад з міського голови Дніпра, який знайшов методи аби це зробити? Невже політична та кадрова криза у Сумах настільки сильні, що окрім перекладання тротуарної плитки під час карантину, влада ні на що не здатна?

Я вимагаю від міського голови забезпечення дотримання карантину для всіх церковних конфесій міста! Це не політична вимога, чи переслідування за релігійними ознаками – це здоровий глузд під час пандемії.

Пане Олександре, будьте відповідальним міським головою, приймайте правильні рішення і стежте за їх виконанням!

P.S. Прошу моїх друзів, засоби масової інформації, небайдужих громадян підтримати моє звернення для того аби після Великодніх свят наше місто не перетворилося на зону відчуження!", - написал он.