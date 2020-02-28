В Глухове попрощались с воином ООС Сегодня, 15 апреля, в Глухове в последний путь провели прапорщика Алексея Лазаревича, который умер в зоне проведения ООС.

Попрощаться с земляком на Усовское кладбище пришли родственники, друзья, одноклассники, военные, представители власти, пишет Неделя.

Прощальное слово взял и.о. командира воинской части А 4590 Виктор Толковець.

- Мне особенно трудно говорить эти слова... Потому Леша для меня - не только наш военнослужащий, а еще и одноклассник и друг. Я никогда не мог представить, что буду говорить такие прощальные слова над его гробом. Это был настоящий военный, на которых держится армия. Хоть и говорят, что заменить можно всех, но это не про Алексея Николаевича. Наша бригада понесла большие потери, - отметил он.

Тело умершего в Глухов привез его побратим Владимир. Он также был на прощальной церемонии. Ему было трудно говорить, потому что, говорит, не стало его друга и наставника.

- Алексей был большим оптимистом, веселым, отзывчивым. Пользовался абсолютным авторитетом среди военнослужащих. Постоянно хотел что-то улучшить, просто был на своем месте, - прокомментировал военный.

Похоронили Алексея Лазаревича рядом с родителями.

15 апреля в Глухове был объявлен день траура. В знак скорби по умершему приспустили Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений.

Алексей Лазаревич родился и жил в Глухове. Учился в школе №6, которая была на месте нынешнего водоканала. После окончания поступил в Калиновского техникума сельского хозяйства. Работал в РЭСе, страховой компании. В 2018 году призван Глуховским военкоматом. Прапорщик Алексей Лазаревич проходил службу в I минометной батареи военной части А 4590 в пос. Новгородском Донецкой области, занимал должность заместителя командира минометного батальона по технической части.

За время службы получил медали «За службу Украины», «За защиту Отечества», а также отличие от военного командования.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким воина. Вечная и светлая память!