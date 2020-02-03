По приказу чиновника горсовета срубили деревьев на 2 миллиона На Сумщине сообщено о подозрении чиновнику городского совета, по указанию которого осуществлено незаконная вырубка 733 деревьев стоимостью 2 млн грн.

Конотопской местной прокуратурой 15 апреля сообщено о подозрении начальнику одного из отделов аппарата исполнительного комитета Бурынского городского совета, из-за злоупотребления служебным положением которого государству нанесен почти 2 млн грн убытков (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

«В ходе следствия установлено, что по указанию указанного чиновника подчиненные ему работники, не имея соответствующего разрешения, на территории Бурынского городского совета осуществили порубку 733 деревьев в защитной лесопосадке, находящейся в постоянном пользовании акционерного общества «Укрзализныця». Согласно заключению комиссионной судебной земельно-технической экспертизы умышленными противоправными действиями начальника отдела государству нанесен материальный ущерб на общую сумму 1 млн 927 тыс. грн», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Владимир Шилов.

Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.