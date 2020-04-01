В Сумах коронавирус подозревают у девяти человек Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, из 9 сумчан, у которых подозревают коронавирус, трое госпитализированы в инфекционную больницу, один - в детскую. Еще пять человек находятся на самоизоляции - лечатся дома. У этих девяти сумчан установлены 14 контактных лиц, которые тоже находятся на самоизоляции. За ними наблюдают семейные врачи.

Напомним: по состоянию на утро 15 апреля во Сумах подтверждено 8 случаев коронавируса, из которых два человека уже выздоровели, двое находятся в больнице – одна в областной инфекционной, другая – в перинатальном центре, четверо - на самоизоляции. У этих 8 сумчан установлено 28 контактных лиц, все они находятся на самоизоляции под контролем врачей.