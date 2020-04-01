Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04327

В Сумах коронавирус подозревают у девяти человек

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, из 9 сумчан, у которых подозревают коронавирус, трое госпитализированы в инфекционную больницу, один - в детскую. Еще пять человек находятся на самоизоляции - лечатся дома. У этих девяти сумчан установлены 14 контактных лиц, которые тоже находятся на самоизоляции. За ними наблюдают семейные врачи.

Напомним: по состоянию на утро 15 апреля во Сумах подтверждено 8 случаев коронавируса, из которых два человека уже выздоровели, двое находятся в больнице – одна в областной инфекционной, другая – в перинатальном центре, четверо - на самоизоляции. У этих 8 сумчан установлено 28 контактных лиц, все они находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Общество Коронавирус

По тематике

Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом
Сегодня 16:53

Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом

У депутата Верховной Рады Вадима Новинского выявлен коронавирус....

У двух жителей Тростянетчины взяли повторные анализы на коронавирус
Сегодня 11:48

У двух жителей Тростянетчины взяли повторные анализы на коронавирус

По сообщению главного врача КНП «Тростянецкий центр первичной медицинской помощи Светланы Лободы, ситуация с заболеваемостью коронавирус в Тростянецкой громаде не...

В Кролевце добавились два случая инфицирования COVID-19
Сегодня 10:27

В Кролевце добавились два случая инфицирования COVID-19

Об этом сообщает Глуховский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра....

В Сумах плюс один случай коронавируса
Сегодня 10:08

В Сумах плюс один случай коронавируса

Сегодня, 15 апреля, Сумской областной лабораторный центр сообщает о 8 случаях коронавируса в городе Сумы....

На Сумщине добавилось 3 случая коронавируса
Сегодня 09:31

На Сумщине добавилось 3 случая коронавируса

Министерство здравоохранения сообщает, в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19....

Новости

В Сумах плюс один случай коронавируса
Сегодня 10:08
На Сумщине добавилось 3 случая коронавируса
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
13.04.2020 15:38
В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию
Сегодня 18:15
В Сумах коронавирус подозревают у девяти человек
Сегодня 18:04
По приказу чиновника горсовета срубили деревьев на 2 миллиона
Сегодня 17:58
В Глухове попрощались с воином ООС
Сегодня 17:48
Сумской активист призвал мэра Сум закрыть все церкви города на карантин
Сегодня 17:11
Совладелец «Сумского НПО» Вадим Новинский заражен коронавирусом
Сегодня 16:53
Сумчанин из Германии рассказал, как переживает карантин (видео)
Сегодня 16:49
Конотопчанину за жестокое убийство дали пожизненное
Сегодня 16:20
В Сумах на завтра объявлено штормовое предупреждение
Сегодня 15:35
view counter

Статьи

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
Вчера 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Вчера 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
13.04.2020 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
13.04.2020 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
13.04.2020 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.