В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию Об этом сегодня, 15 апреля, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, уже период самоизоляции завершился у 1009 сумчан, которые вернулись из-за границы. 305 человек еще продолжают пребывать на самоизоляции.