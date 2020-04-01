В Сумах больше тысячи человек уже закончили самоизоляцию

По ее словам, уже период самоизоляции завершился у 1009 сумчан, которые вернулись из-за границы. 305 человек еще продолжают пребывать на самоизоляции.
Такую информацию озвучил сегодня, 13 апреля, на аппаратном совещании в мэрии начальник Службы 15-80 Валерий Марюхна....
Во время ежедневного брифинга по ситуации распространения коронавирусной инфекции в Сумской области начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Калайдова сообщила об...
В КНП «Центральная городская клиническая больница» организовали дистанционную консультативную помощь врача-психотерапевта Янины Лимаренко для лиц, находящихся на самоизоляции....
Как сообщил во время пресс конференции в облгосадминистрации начальник Сумского пограничного отряда Николай Романчук, во всех пунктах пропуска, расположенных на...
На днях в автоматизированном порядке полиция начала получать данные от пограничников о, украинцах, которые недавно вернулись на родину и, пересекая...