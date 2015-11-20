Депутаты Шосткинского райсовета выразили недоверие главе райгосадминистрации

Из 26 депутатов районного совета на сессии присутствовали 23 народных избранника. Депутаты Шосткинского районного совета выразили недоверие главе райгосадминистрации Виктору Ждамирову, с формулировкой «не удовлетворены работой председателя РГА».
Процедура происходила в режиме тайного голосования. 21 депутат проголосовал «за» высказывания недоверия. 2 депутата «воздержались». Глава РГА на заседании не было, потому что в настоящее время он находится в отпуске. Его обязанности в настоящее время исполняет Игорь Волынец.
Решение районного совета о выражении недоверия будет направлено на рассмотрение Президенту Украины и главе Сумской облгосадминистрации для принятия соответствующего решения, пишет Шостка-ньюс.
Напомним, что Виктор Ждамиров был назначен на занимаемую должность 29 апреля 2016.
По имеющейся информации, заместитель главы Шосткинской РГА якобы ударил руководительницу аппарата райгосадминистрации, вытолкнул ее из кабинета и угрожал…...
18 ноября в большом зале Шосткинского районного совета состоялась первая сессия районного совета седьмого созыва....