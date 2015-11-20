Депутаты Шосткинского райсовета выразили недоверие главе райгосадминистрации Сегодня, 15 апреля, в Шостке состоялось заседание сессии районного совета.

Из 26 депутатов районного совета на сессии присутствовали 23 народных избранника. Депутаты Шосткинского районного совета выразили недоверие главе райгосадминистрации Виктору Ждамирову, с формулировкой «не удовлетворены работой председателя РГА».

Процедура происходила в режиме тайного голосования. 21 депутат проголосовал «за» высказывания недоверия. 2 депутата «воздержались». Глава РГА на заседании не было, потому что в настоящее время он находится в отпуске. Его обязанности в настоящее время исполняет Игорь Волынец.

Решение районного совета о выражении недоверия будет направлено на рассмотрение Президенту Украины и главе Сумской облгосадминистрации для принятия соответствующего решения, пишет Шостка-ньюс.

Напомним, что Виктор Ждамиров был назначен на занимаемую должность 29 апреля 2016.