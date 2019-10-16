Бывший нардеп от Сумщины стал советником Авакова Бывший глава Службы внешней разведки, экс-заместитель главы Службы безопасности Украины и народный депутат от Сумщины предыдущего созыва Верховной Рады Владислав Бухарев назначен советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский уволили Бухарева из СБУ и с военной службы, пишет ZN.UA. Причиной увольнения стал его конфликт с главой спецслужбы Иваном Бакановым: тот обвинил своего первого заместителя в попытке собрать компромат на него. В частности, Баканову стало известно, что Бухарев якобы предлагал 2 млн долларов другому заместителю главы СБУ за компромат на руководителя.

Теперь же опыт и знания Бухарева, за спиной которого служба правоохранительных органах и спецслужбах, заинтересовали Авакова. И на прошлой неделе, как сообщают источники, глава МВД назначил Бухарева своим советником.

Напомним: в сентябре 2019 года Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы СБУ, но на этой должности тот не проработал и двух месяцев.

С 11 июня 2019 года Владислав Бухарев возглавлял Службу внешней разведки. В СВР Бухарев попал из парламентского кресла: в Верховной Раде восьмого созыва он был членом фракции «Батькивщины».

В марте 2014 года Бухарев стал начальником Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. С декабря 2007 по март 2010 года он занимал должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации и возглавлял налоговую милицию.

Согласно официальной биографии, после прохождения службы в армии Бухарев с 1992 по 2007 годы служил в СБУ на оперативных, а затем – на руководящих должностях.