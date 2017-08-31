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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Служба автомобильных дорог Сумщины отменила победу на тендерах снизившей цены на ремонт дорог на 20% компании

Служба автомобильных дорог Сумской области отменила два тендера на ремонт дорог ожидаемой стоимостью более 600 млн грн, на которых победил новый участник – консорциум «Микстрансбуд», а стоимость выполнения работ в ходе торгов снизилась на 19%.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Причиной отмены тендеров на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин, а также Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов (отдельными участками) указано «отсутствие дальнейшей необходимости в закупке услуг».

Остальные три тендера, в которых благодаря снижению цены победил «Микстрансбуд», с 3 апреля находятся в состоянии намерения подписать договор.

Как отмечает издание, отмена тендера 10 апреля состоялась во время пресс-конференции главы «Укравтодора» Александра Кубракова, на которой он приводил тендеры в Сумской области в качестве примера экономии.

Как сообщалось, в начале апреля Служба автодорог Сумской области определила победителей десяти аукционов по тендерам на ожидаемую сумму 2,96 млрд грн на текущий средний ремонт десяти трасс государственного значения.

По итогам торгов впервые в своей истории сразу пять побед получил Консорциум «Микстрансбуд» на общую сумму 1,13 млрд грн.

При этом «Микстрансбуд» отстоял право участвовать в тендерах, хотя Служба автодорог не допустила его к участию почти во всех случаях, а в тех случаях, когда заказчик был вынужден допустить консорциум к торгам жалобы в АМКУ на его допуск подала «Автомагистраль-Юг» – монополист на тендерах по ремонту дорог Сумщины в последние годы. Однако «Микстрансбуду» удалось успешно обжаловать недопуск к торгам в АМКУ.

В ходе активных торгов на аукционах «Микстрансбуд» снизил свое предложение от ожидаемой стоимости по различным торгам на сумму от 12% до 19%. В итоге конкуренция позволила сэкономить на торгах 243,3 млн грн, тогда как крупнейшие получатели госзаказов на ремонт дорог обычно снижают стоимость рабто в ходе торгов лишь незначительно.

Еще на одном тендере на ремонт трассы Т-25-03 Вильне-Кролевец «Микстрансбуд» попал на аукцион, но не торговался. В этом случае победила «Автомагистраль-Юг», которая снизила свое предложение только на 5%.

Также незначительно падала цена на аукционах, где консорциум «Микстрансбуд» вообще не допустили к торгам.

Напомним, чтобы не допустить «Микстрансбуд» на тендеры «Автомагистраль-Юг» пожаловалась в АМКУ, что консорциум подтвердил наличие большого опыта ремонта дорог, чем того требовал заказчик. Так, если Сумская САД требовала наличия выполнения аналогичных работ по договорам с «Укравтодором» только за 2 года, то консорциум предоставил документы о договорах за 3 года. Однако в АМКУ эти претензии отклонили.

«Автомагистраль-Юг» является абсолютным лидером среди подрядчиков «Укравтодора», за прошедшие два года фирма получила подрядов на 16,27 млрд грн. Компания является монополистом по ремонту дорог и конкретно в Сумской области, за тот же период Сумская САД отдала ей более 70% всех подрядов на 1,9 млрд грн.

Консорциум «Микстрансбуд» принадлежит винницким бизнесменам Андрею Калинскому и Алене Филиной.

Общество Ремонт дорог

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