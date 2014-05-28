АМКУ согласовал выделение 39 млн грн госфинансирования на обустройство индустриального парка "Сумы" Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал выделение около 39 млн грн государственного финансирования (в том числе 33,13 млн грн – из госбюджета и 5,66 млн грн – горбюджета Сум) в течение пяти лет на обустройство территории Индустриального парка "Сумы", концепция которого утверждена горсоветом Сум.

Согласно сообщению АМКУ на его сайте в среду, Комитет в то же время своим решением от 9 апреля обязал Сумской горсовет предоставить отдельное уведомление на этапе определения условий (но до их утверждения), на которых будет привлечена управляющая компания и участники ИП "Сумы". Как поясняет АМКУ, необходимость этого условия продиктована тем, что Сумской горсовет (предоставитель госпомощи) уведомил Комитет о намерении избрания управляющей компании на открытом конкурсе, однако не предоставил ни одного подтверждения, поскольку условия такого конкурса еще не разработаны и не утверждены. "Из-за того, что Комитет не имел возможности оценить, насколько условия открытого конкурса будут проконкурентными, меры по поддержке управляющей компании и участников ИП были признаны госпомощью", - отмечается в сообщении. АМКУ намерен в дальнейшем выяснить, готов ли Сумской горсовет применить "открытую, прозрачную и недискриминационную конкурентную процедуру".

Пресс-служба АМКУ информирует, что госфинансирование будет направлено на обустройство территории ИП (подведение инженерно-транспортных коммуникаций и проектную документацию), разработку градостроительной документации, отведение земельного участка, промоакции, освобождение от уплаты пошлины оборудования и материалов, не производимых в Украине. Как сообщалось, ИП "Сумы" площадью 17,5 га включен в Реестр индустриальных (промышленных) парков в декабре 2018 года. Инициатором создания стал Сумской горсовет.

Заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его территории (район завода "Центролит"), согласно предварительным расчетам инициатора, будет создано до 1050 рабочих мест. Приоритетными видами экономической деятельности названы производство легких металлических упаковок, компонентов к автомобилям, в частности электротехническое оснащение и приборы, производство изделий из пластмасс, пищепром. В конце 2018 года также сообщалось, что Сумской горсовет заключил меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка: ООО "СИЕЙТИ", АО "Технология" и ООО "Гуала Кложерс Украина" (все – Сумы), которые входят в одну группу промышленных и аграрных предприятий, пишет Fixygen.